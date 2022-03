Zawodniczki z Opola Mistrzyniami Świata w Akrobatyce Powietrznej. Z Dubaju przywiozły aż 8 medali!

Srebro powędrowało do Hanny Dory (w kategorii Aerial Hoop Senior) i Anieli Mrożek (Pole Art Kids), brąz natomiast do Zofii Dabbachi (Pole Art Kids). Wysoką, piątą lokatę wywalczyła też Małgorzata Mrożek (Aerial Hoop Kids).

Mistrzostwa Świata w Sportach Aerialowych, które w marcu odbyły się w Dubaju, zakończyły się również wielkim sukcesem trenerki Anny Łoteckiej-Dabbachi, która zdobyła złoto w kategorii Pole Art Senior Master.

- Większość energii poświęcam na przygotowywanie do występów dzieci, więc na moje treningi brakuje czasu. Nie bez powodu mówi się, że szewc bez butów chodzi - śmieje się Anna Łotecka-Dabbachi. - Werdykt jurorów był dla mnie ogromną radością, choć przecież ten wyjazd - ze względu na pandemię - do końca stał pod znakiem zapytania. Do tego doszła napięta sytuacja międzynarodowa, która również wpływała na nastroje, ale cieszę się, że nasza praca została doceniona. Zależy mi, by na scenie opowiedzieć piękną historię, ale też, żeby dziecko dobrze czuło się w swojej roli. I to się chyba udało.

Zawodniczki są zgodne co do tego, że sukces na mistrzostwach świata to doping do dalszej pracy. Zwłaszcza, że sezon zapowiada się intensywnie.