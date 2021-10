Zawodnik Budowlanych Opole groził uczestniczce Marszu Równości. Winę musi odpracować

Zarząd Klubu Sportowego „Budowlani” Opole uznał, że zawodnik naruszył zasady współżycia społecznego i postanowił ukarać go naganą na piśmie oraz pracami społecznymi na rzecz klubu przez okres dwóch miesięcy.

- Ponadto klub zorganizuje spotkanie z zawodnikami na temat zasad współżycia społecznego - poinformował w oświadczeniu przesłanym do nto prezes klubu.

Przypomnijmy. W piątek (24 września), a więc w przeddzień Marszu Równości w Opolu, 15-latek napisał na Facebooku uczestniczki: „Wypier…w was petardy kur…ska jeb…ne”. Na próbę obrócenia tych gróźb w żart słowami, że to „ciekawa fantazja” odparł: „To się szykuj. Zobaczymy czy to ciekawa fantazja jak będziesz miał mordę w petardach” (pisownia oryginalna - przyp. red.).

Ofiarą agresji padła osoba transpłciowa, prowadząca facebookowy fanpage Jej Perfekcyjność. To tam padły skandaliczne słowa. Autorka obawiała się, że autor wpisów przejdzie od słów do czynów.