Zderzenie czterech osobówek na autostradzie A4 między Opolem a Brzegiem. Dwa pasy ruchu są zablokowane. Ruch odbywa się jednym pasem KM

Archiwum NTO

W niedzielę, 8 stycznia, ok. godziny 13 doszło do zderzenia na 201 km autostrady A4 w kierunku Wrocławia. To fragment drogi między węzłami Opole Zachód-Brzeg. Służby informują o jednej rannej osobie.