Zderzenie na autostradzie A4 koło Krapkowic. Działo się też na DK 40. Policja apeluje o ostrożność podczas powrotów z wakacji

Po godzinie 5 rano w sobotę (2 września) służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o zderzeniu 4 osobówek i 1 ciężarówki na autostradzie A4. Do zdarzenia doszło na wysokości Krapkowic (242 km) w kierunku Katowic. Przez dwie godziny droga była częściowo zablokowana. Jeden pas ruchu był nieprzejezdny. 2 uszkodzone pojazdy znajdowały się na jednym z pasów, pozostałe 3 na pasie zieleni. 2 osoby zabrane przez ZRM na badania do szpitala. Na miejscu zdarzenia trwają w tym momencie czynności prowadzone przez Policję.

Do groźnego wypadku doszło na autostradzie A4 w rejonie Góry św. Anny. Kierowca peugeota wyprzedzał pomimo obfitych opadów deszczu. Policja ukarała go mandatem.

Zderzenie na DK 40 Prudnik – Głogówek

Policja apeluje o ostrożność

Ostatnie dni wakacji to dla wielu z nas czas powrotów z wypoczynku. Natomiast dla opolskich policjantów, którzy pilnują bezpieczeństwa na drogach, to okres wzmożonej pracy. Funkcjonariusze sprawdzają trzeźwość kierowców, prędkość z jaką się poruszają, a także czy kierowcy i pasażerowie używają pasów bezpieczeństwa oraz fotelików do przewożenia dzieci. Uwaga mundurowych skierowana jest również na kierujących motocyklami.