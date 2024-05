Żeby nad wodą było bezpieczniej. Nad Jeziorem Nyskim szkoli się mundurowi z całego województwa opolskiego

- Mamy tutaj naszą nyską załogę, mamy policjantów z Turawy, straż rybacką z Nysy i Turawy, społeczną straż rybacką i nyskich ratowników Nasza stanica, jak co roku, gościła tych funkcjonariuszy, którzy przez dwa dni doskonalili swoje umiejętności przed sezonem letnim - mówi Jarosław Białochławek, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Nysie.

Na Jeziorze Nyskim spotkali się mundurowi i policjanci, którzy w sezonie letnim będą pełnić służbę na wodach. Byli wśród nich nie tylko policjanci z Opola i Nysy, którzy na co dzień w sezonie letnim pełnią służbę w ogniwach wodnych.

- Uczestnicy realizowali scenki, które mogą się zdarzyć podczas sezonu letniego zwłaszcza w kontekście tych podstawowych urazów, które najczęściej nam się tutaj zdarzają. Są to np. ugryzienie osy, szerszenia, udar słoneczny czy podtopienie, a także złamania. Dodatkowo załoga nyskich funkcjonariuszy z ogniwa wodnego, która jedzie reprezentować Opolszczyznę na Mistrzostwach Polski Policyjnych Ratowników ćwiczyła na łodzi manewrowanie i podejmowanie manekina – dodaje Białochławek.

Choć sezon letni oficjalnie związany jest z ostaniem dzwonkiem w szkołach, to dla ratowników powoli rozpoczyna.

- Już działamy na wodach, a ostatnio mieliśmy nawet pierwsze zdarzenia, były to poszukiwania wędkarza. Na szczęście zakończone szczęśliwie - mówi Białochławek.

Jakie są największe grzechy plażowiczów?

Jak mówi prezes Bialochławek dzięki temu, że medialne co roku przestrzega się przed alkoholem to jest z tym coraz mniejszy problem. Największy grzech to brawura, jak np. pływanie poza akwenem wyznaczonym czy kąpiel tam gdzie nie ma ratownika, na dzikich kąpieliskach czy wypływanie poza strefę bezpieczeństwa, która jest wyznaczona niebiskimi bojami i gdzie może poruszać się szybki sprzęt motorowodny.