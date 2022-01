Zespół Teatru Kochanowskiego przygotowuje się do premiery "Ziemi obiecanej" w reż. Piotra Ratajczaka

Dzieło Reymonta opowiada historię trzech przyjaciół – młodego inżyniera Karola Borowieckiego, handlowca Moryca Welta i syna fabrykanta Maksa Bauma, których celem jest założenie fabryki i zarobienie milionów. Drapieżna, kapitalistyczna Łódź końca XIX wieku stanowi tło wydarzeń obnażających bezkompromisowość wolnorynkowej gry oraz psychologiczne podłoże wyzysku wobec tych jednostek, które zachowały odruchy sumienia.

„Ziemia obiecana” to opowieść o marzeniach, nieposkromionej ambicji oraz dążeniu do celu bez względu na konsekwencje. Niezależnie od klasy i pochodzenia każdy — począwszy od zwykłego robotnika po prezesa wielkiej fabryki — snuje sen o lepszym życiu i sukcesie. Mechanizm dążenia do władzy, sławy i pieniędzy jest nam wszystkim dobrze znany.



W dziewiętnastowiecznej eksplozji wielkich karier i fortun łódzkich fabrykantów, połączonej ze spektakularnymi upadkami i bankructwami, mogą przejrzeć się również nasze czasy - uważają twórcy opolskiego przedstawienia.