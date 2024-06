Zielony Bazar w Kutaisi. Handlowa esencja Gruzji. Tu należy się targować i kupić kulinarne prezenty Andrzej Gurba

Kutaisi jest trzecim co do wielkości miastem w Gruzji (po Tibilisi i Batumi), ale ma największy i najlepszy bazar. Warzywa, owoce, sery, słodycze, wino, czacza, aromatyczne przyprawy. Tanio, świeżo i smacznie. A to wszystko nieco w stylu retro. Czas jakby się tu zatrzymał.