Ziemowit w Opolu. Remont powoli dobiega końca. Jak budynek wygląda w środku? [ZDJĘCIA]

Dom towarowy Ziemowit powstał przy ul. Krakowskiej na przełomie lat 50. i 60. Stanął w miejscy wyburzonych, przedwojennych kamienic. Imponował szeroką ofertą towarów, które dostępne były na bardzo dużej - jak na tamte czasy - powierzchni ponad 2,5 tys. metrów kw. Dość powiedzieć, że do czasu otwarcia Opolanina to był największy dom towarowy w województwie opolskim.

W klatce schodowej budynku zamontowano już windę. Ta część frontu pozostaje jeszcze do wykończenia. Większość robót odbywa się jednak we wnętrzu domu towarowego Ziemowit.

Choć prace na zewnątrz jeszcze trwają, to ich efekty już są widoczne. Trudno nie zauważyć odmienionej elewacji, zarówno od frontu przy ul. Krakowskiej, jak i na tyłach, od strony ul. Damrota.

Około trzech lat temu dom towarowy Ziemowit zmienił właściciela. Ten postanowił go gruntownie wyremontować, przy okazji odświeżając mało estetyczną elewację.

Z tego względu zamknięte jest główne wejście do obiektu (same drzwi także czekają jeszcze na wymianę). Sklepy Superpharm i Empik mają swoje wejścia, zaś do pozostałych można się dostać od strony ul. Damrota.