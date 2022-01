Zima w Opolu! Biały puch pięknie okrył miasto. Będzie tak co najmniej przez kilka dni. Zobaczcie wieczorne zdjęcia

Śnieżyca uderzyła w Opole przed południem w czwartek 20 stycznia. W jednej chwili spowodowała korki na głównych ulicach miasta, zmuszając kierowców do bardzo ostrożnej jazdy.

W ciągu następnych dwóch dni opady śniegu wracały kilkakrotnie. W efekcie stolicę regionu pokryła biała kołderka śniegu. Obecnie wieczorowa aura zachęca do spacerów.

To pierwszy śnieg podczas obecnej zimy i wszystko wskazuje na to, że utrzyma się on w naszych miasta co najmniej do połowy przyszłego tygodnia.

Według prognoz do wtorku będą utrzymywały się temperatury poniżej zera, niedziela ma być z kolejnymi opadami śniegu. W połowie tygodnia temperatury dzienne wzrosną lekko powyżej zera jednak synoptycy przewidują wówczas kolejne opady śniegu.

Tak więc pogoda w ostatnim dniu weekendu (niedziela 23 stycznia) zachęcać będzie do spędzania czasu poza domem.

Zobaczcie wieczorne zdjęcia Opola przykrytego śnieżnym puchem.