Złe Psy i New Orleans brass band. OFF Opole zaprasza. Ruszyła sprzedaż biletów

Zaskoczeniem może być muzyka taneczna wykonywana na instrumentach dętych.

- Chyba jesteśmy pierwszym brass bandem typu New Oreans, który wystąpi w ramach „Opola”, czy to jest OFF Opole, czy festiwal w amfiteatrze. Myślę, że będzie spore zaskoczenie, że same dęciaki mogą porwać publikę nawet do tańca. Brass Band to jest nowoorleańska orkiestra uliczna - wyjaśnia Jakub Domański, lider zespołu Dizzy Boyz Brass Band.