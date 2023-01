Żłobki w każdej gminie województwa. Rusza kolejna edycja rządowego programu Maluch Plus na Opolszczyźnie

Rozpoczęcie przyjmowania wniosków podczas konferencji prasowej ogłosił dziś wojewoda opolski, Sławomir Kłosowski. Zapowiedział, że przy wykorzystaniu pieniędzy programu mają szansę powstać żłobki we wszystkich gminach województwa, w których dotychczas nie było takiej placówki. Co ważne, budowa nowego ośrodka żłobkowego nie będzie wymagać wkładu własnego ze strony samorządu.

Budżet ogólnopolskiego programu Maluch Plus to 5,5 miliarda złotych. Wnioski o dofinansowanie gminy mogą składać do 19 lutego.

- Stawiamy sobie przed sobą nowe i trudne wyzwania, dlatego że jesteśmy rządem prorodzinnym. W ramach – mówi Sławomir Kłosowski.

Przypomnijmy, opieką żłobkową objęte mogą być dzieci od 6 miesięcy do 3 roku życia. Brak powszechnej dostępności żłobków to poważny problem dla rodziców, którzy nie mogą pozwolić sobie na zrezygnowanie z codziennej pracy kosztem opieki nad dzieckiem.

Na ten moment w województwie są 22 gminy, na terenie, których nie ma żadnej placówki opieki żłobkowej.