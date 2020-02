Żłobki w Opolu będą przyjmować tylko szczepione dzieci?

Tak się jednak nie stało. Nadzór wojewody opolskiego wskazał bowiem uchybienia natury prawnej. Na tej samej podstawie jeden z mieszkańców Opola zgłosił projekt do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sam wymóg szczepień nie był kontestowany, tylko podstawa prawna zmian w statutach żłobków.

Pierwotnie radni Opola zmienili statuty pięciu miejskich żłobków - nr 2, 3, 4, 9 i "Pomnik Matki Polki" - pod koniec ubiegłorocznych wakacji. Nowy wymóg przy naborze do żłobków miał obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

Uchwały sankcjonujące przedkładanie przez rodziców bądź opiekunów prawnych dzieci dokumentów potwierdzających zaszczepienie dzieci zgłaszanych do publicznych żłobków zostały przyjęte przez radnych, przy pojedynczych głosach przeciwnych (Michał Nowak, PiS) bądź wstrzymujących się (Sławomir Batko i Marek Kawa, PiS).

- Te przepisy powinny były obowiązywać od początku tego roku. Szkoda, że sprawa trafiła do sądu i trzeba było głosować jeszcze raz, ale liczę na to, że tym razem nic już nie stanie na drodze do wprowadzenia tego prawa - mówi Przemysław Pytlik, radny niezrzeszony, inicjator wprowadzenia wymogu przyjmowania zaszczepionych dzieci do żłobków.

- Teraz uchwała trafi do nadzoru wojewody. Poprzednio ograniczył się on tylko do wskazania drobnych uchybień prawnych. Mam nadzieję, że tym razem żadnych uwag nie będzie i że panu wojewodzie leży na sercu zdrowie małych dzieci. Te przepisy mają za zadanie je chronić - argumentuje Przemysław Pytlik.

To by oznaczało, że nowe przepisy przy naborze do miejskich żłobków mogłyby obowiązywać jeszcze w marcu.