Złodzieje grasują na drogach Opolszczyzny. Kradną m.in. bariery energochłonne, balustrady, znaki, oświetlenie a nawet transformatory

- To nie tylko wymierne straty materialne, ale również narażanie kierowców na niebezpieczeństwo - informuje Agata Andruszewska z opolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Bo takie bariery mają za zadanie zapobiegać wypadaniu pojazdów z drogi.

Sprawa została zgłoszona nyskiej policji, która szuka złodziei.

- Prosimy wszystkich, którzy są świadkami takiego zdarzenia, by od razu zgłaszali to policji lub dzwonili pod numer 19111 do naszej informacji drogowej - apeluje Agata Andruszewska. - Takie zgłoszenie może uratować czyjeś życie!