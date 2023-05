Złote algi wciąż są w Kanale Gliwickim. Katastrofa ekologiczna może się powtórzyć w sezonie letnim

Tam w ubiegłym roku także doszło do masowego śnięcia ryb (od śluzy w Rudzińcu w woj. śląskim do śluzy w Sławięcicach). Wtedy z odcinka o długości ok. 6,5 km strażacy wyłowili łącznie 6 ton padłych ryb. Największe z nich miały po ok. 100 centymetrów długości.

Choć obecnie, w Kanale Gliwickim nie dochodzi do zjawiska śnięcia ryb, to woda nadal jest zanieczyszczona.

- Złote algi wciąż bytują w wodzie. To nie jest organizm, który zostanie wyparty ze środowiska w krótkim czasie. Dlatego stale monitorujemy zarówno wody Kanału Gliwickiego, jak i stan Odry - zapewnia Linda Hofman, rzecznik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Ta sytuacja niepokoi wędkarzy i mieszkańców: