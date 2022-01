Zły Pies pośmiertnie uhonorowany. Andrzej Nowak spocznie na Powązkach

Andrzej Nowak urodził się 9 kwietnia 1959 r. O swoim dzieciństwie mówił tak przed laty nto, tłumacząc między innymi, skąd u niego wzięła się sympatia do boksu.

W Opolu wychowałem się w dzielnicy „górskiej”. Tatrzańska i Luboszycka to moje tereny. Tam musiałeś walczyć, aby przetrwać. Czy walczyłem na pięści? Jasne. Zdarzało się, że trzeba była komuś przylać... - opowiadał muzyk.

Droga do sławy otworzyła się przed nim w wieku 20 lat. W 1979 roku Andrzej Nowak i Tomasz „Whatfor” Zatwarnicki założyli w Opolu zespół TSA. Kapela odniosła wielki sukces, uznawana jest za prekursora polskiego heavy metalu. Jej twórczość sprzedawała się w kilkusettysięcznych nakładach płytowych, a muzycy koncertowali w kraju i zagranicą. Początek lat 90. to czas konfliktu pomiędzy członkami grupy. Muzycy podzielili się na TSA - Nowaka i Marka Piekarczyka oraz TSA-Evolution - Stefana Machela i Janusza Niekrasza. W 1992 roku obie grupy zaprzestały działalności. To był też czas, kiedy Andrzej Nowak wyjachał na blisko 10 lat do USA. Tam, jak mówił w rozmowie z nto, robił także rzeczy nie do końca legalne. TSA ponownie wznowiła działalność w 2001 r., a w 2004 r. ukazał się pierwszy po reaktywacji album „Proceder”, który w 2005 r. otrzymał tytuł Najlepszej płyty w plebiscycie magazynu Teraz Rock, a w kategorii Najlepszy zespół TSA zajął 2. miejsce.