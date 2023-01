Zmiany w centrum ginekologicznym w Opolu. Minister Zdrowia przyznał mu status Centrum Zdrowia Prokreacyjnego.

W wyniku decyzji Ministra Zdrowia Referencyjny Ośrodek Diagnostyki i Leczenia dotychczasową działający przy szpitalu zmieni swoją nazwę. Od nowego roku ośrodek ten będzie funkcjonował jako Centrum Zdrowia Prokreacyjnego. Na utworzenie go i zakup nowego sprzętu szpital otrzymał dofinansowanie w wysokości do 60 984,00 zł.

Za pieniądze te zostaną zakupione m.in. worek sako, fantomy: noworodka m.in. do resuscytacji, piersi, krocza, wanienki, przewijak, sprzęt multimedialny do prowadzenia edukacji, poduszka do karmienia, liny lub chusty, piłki różnej wielkości oraz kształtu, promiennik ciepła, waga dla niemowląt, lampa bakteriobójcza, aparat do szybkich przetoczeń i UDT bezprzewodowy (detektor tętna płodu).