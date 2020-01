Zmiany w kursowaniu autobusów MZK Opole. Linie nr 5, 9, 12 i N5 będą miały nowe trasy. Pasażerowie niezadowoleni [MAPY]

W przypadku linii 5 i 9 na odcinku trasy od przystanku „Wrocławska-Skansen” do przystanku „Wrocławska-Wspólna” i odwrotnie od przystanku „Wrocławska-Wspólna” do przystanku „Wrocławska-Skansen” z obsługi wyłączone zostaną przystanki:

Pasażerów na ul. Wspólną dowozić będą autobusy linii 12. Ich trasa od przystanku „Domańskiego-Koszary” przebiegać będzie ulicą 10. Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej, przez nowy wiadukt nad obwodnicą piastowską do ulicy Wspólnej, a potem ulicą Wrocławską do przystanku „Wrocławska C.H.” i pętli przy ulicy Północnej.

MZK informuje, że taką samą trasę na wskazanym odcinku do i z pętli we Wrzoskach zaplanowano dla linii nocnej N5.

Zmiany, które mają wejść w życie 7 stycznia, nie podobają się pasażerom autobusów. - Wcześniej dojazd do zakładów pracy w rejonie ul. Wspólnej dla osób z rejonu osiedla im. AK był bezpośredni. Teraz konieczne będą przesiadki. Sęk w tym, że godziny kursowania autobusów nie są najlepiej skoordynowane - zauważa pan Maciej.

- W przypadku kursu linii 9, którym do tej pory dojeżdżałem do pracy, przesiadka nie wchodzi w grę, bo na autobus linii 12 musiałbym czekać ponad 20 minut i nie miałbym szans być w pracy na godz. 8. Mogę wybrać nieco wcześniejsze połączenie linii nr 5, ale w tym przypadku przesiadałbym się do linii 12 na styk, ponieważ różnica pomiędzy godzinami odjazdu autobusów jest minimalna. Lekki poślizg "piątki" i "dwunastka" mi ucieka - opisuje pasażer MZK.