Zmiany w sklepach Biedronka. Będą limity klientów i nowe godziny otwarcia. Od kiedy?

Aby maksymalnie zatroszczyć się o jak największe bezpieczeństwo klientów i pracowników, zastosujemy nowe, konkretne rozwiązania. Warto jednak pamiętać, że odniosą one skutek tylko wtedy, gdy wszyscy będziemy się stosować do zasad bezpieczeństwa. Wierzymy, że wspólnie poradzimy sobie w tej nowej niełatwej sytuacji - mówi Paweł Stolecki.

Na tym nie koniec. Pracownicy ochrony w sklepach Biedronka mają natomiast dbać o to, by w danym momencie na sali sprzedaży nie przebywało więcej osób niż jest przewidziane dla danego sklepu. Limit ten jest zależny od powierzchni danego sklepu.

Sieć namawia też kupujących do korzystania z płatności bezgotówkowych. W przypadku kart lojalnościowych Moja Biedronka apeluje, by ustnie podawać numer telefonu, do którego przypisana jest dana karta, albo aby wpisywać go na kartce i pokazywać kasjerowi.

Biedronka wprowadza udogodnienia dla pracowników

Biedronka informuje, że pracownicy sklepów już teraz mają dostęp do żeli dezynfekujących, a na zapleczach od dawna są certyfikowane mydła mające właściwości dezynfekujące.

Aby jeszcze bardziej podnieść komfort ich pracy, sieć udostępni kasjerom jednorazowe maseczki i rękawiczki. Biedronka planuje też montaż osłon pleksi przy stoiskach kasowych – realizacja tego planu będzie przebiegała stopniowo i jest ściśle związana z dostępnością na rynku tego typu rozwiązań - informuje sieć.

Pracownicy sklepów Biedronka mają też pracować rotacyjnie. Oznacza to podział załóg sklepów na dwie grupy, które w cyklu tygodniowym będą na zmianę wykonywać pracę w sklepie albo pozostaną w domu. Ma to zapewnić większe bezpieczeństwo pracowników.