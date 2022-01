Zmiany w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Opolu. Rusza modernizacja sali obsługi klientów

- Prace remontowe w sali obsługi klientów przy ulicy Wrocławskiej nie uszczuplą zakresu świadczonych przez nas usług. Klienci, którzy nas odwiedzą będą kierowani do pomieszczeń na pierwszym piętrze i na poziom minus jeden. W dalszym ciągu do dyspozycji będzie stanowisko komputerowe z dostępem do internetu, gdzie np. można założyć i potwierdzić profil na PUE ZUS, przez który można składać wnioski o 500 plus, rodzinny kapitał opiekuńczy czy aktywować polski bon turystyczny – mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w Opolu.