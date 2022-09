Znaki rodowych aspiracji - wystawa przy Archiwum Państwowym w Opolu

Temat wystawy jest nieprzypadkowy, w tym roku obchodzone jest 800-lecie powstania Uniwersytetu w Padwie. Wśród absolwentów padewskiego uniwersytetu znajduje się wielu Polaków zasłużonych nie tylko dla całej Polski, ale też dla regionu Śląska. Wystawa opisuje ich sylwetki oraz ich osiągnięcia w dziedzinie tworzenia śląskiej kultury, sztuki i architektury.

Co warte uwagi, pod koniec XVI wieku studenci polscy na uniwersytecie w Padwie stanowili na tyle liczną grupę, że powołano osobne stowarzyszenie studenckie, nazwane „Nacją Polską”. Studentom ze śląska, również często było bliżej do wartości narodu polskiego, nie identyfikowali się oni natomiast z ogarniętym wówczas sporami religijnymi narodem niemieckim.

Wystawa wpisuje się w działania naukowe i popularyzatorskie, mając na celu przybliżenie roli Uniwersytetu Padewskiego w kształceniu europejskich elit. Od 2018 roku działa Zespół do spraw inicjatyw podejmowanych z okazji jubileuszu 800-lecia Uniwersytetu w Padwie, któremu przewodniczy prof. Mirosław Lenart, wykładowca tego Ateneum w latach 2001-2010. Prezentowane materiały wprowadzają do przygotowywanej przez Archiwum Państwowe w Opolu publikacji na temat herbów konsyliarzy, zwieszonych bądź wymalowanych na ścianach padewskiej uczelni. Wspomniana publikacja dotyczyć będzie studentów wyjeżdżających na studia do Italii z terenów Śląska oraz dawnych Prus Królewskich i Prus Książęcych.

Autorami wystawy są Maria Leśniowska Mirosław Lenart i Sławomir Marchel. Będzie ją można oglądać do końca września przed budynkiem Archiwum Państwowego w Opolu.