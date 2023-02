Znamy już podział środków dla pięciu subregionów województwa opolskiego. To łącznie ponad 260 milionów euro dotacji z Unii Europejskiej

Jak podkreśla Karina Bedrunka, dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu, z tych środków w latach 2014-2020 nie było projektów skierowanych dla ludzi na kształcenie, edukację, czy usługi społeczne. Pieniądze były głównie na infrastrukturę. W kolejnym europejskim rozdaniu ma się to zmienić.

- Do tej pory opolskie subregiony miały do dyspozycji 144 mln euro, to jest ponad 600 milionów złotych. W latach 2021-2027 będzie to prawie dwa razy więcej pieniędzy, bo prawie 1,2 miliarda złotych – zapewnia Karina Bedrunka. - Dalej pozostajemy w Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego, ale jednocześnie zaczniemy uczyć się razem z subregionami wykorzystania pieniędzy z Europejskiego Funduszu Społecznego.