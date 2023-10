Znany opolski fotografik Miłosz Paździerski walczy z rakiem. Każdy z nas może pomóc w tej walce

Miłosz Paździerski to dobrze znana postać w Opolu. Z zawodu jest fotografem i filmowcem. Jego charakterystyczny znak to szeroki uśmiech.

- Kocham to, co robię, a gdy widzę, jak ludzie podobają się sobie na zdjęciach, to wiem, że daję im odrobinę szczęścia i to sprawia mi ogromną radość. Czyli mam pracę marzeń - mówi Miłosz Paździerski.