Znany podróżnik w Gwinei Bissau natknął się samochód z Kędzierzyna-Koźla. Ten dostawczak zajechał aż 5 tysięcy kilometrów od domu

Tomasz Jakimiak jest podróżnikiem od kilku lat. Swój kanał na youtubie "Jak to daleko" założył w 2015 roku. Od tego czasu wypuścił 493 filmy, które obejrzało aż 7 mln odbiorców. Pochodzący z Podlasia podróżnik odwiedził już kilkadziesiąt państw na całym świecie.

17 kwietnia na youtubie pojawił się kolejny film z tegorocznej wyprawy po Afryce, w której podróżnik przekracza pieszo granicę senegalsko-gwinejską i dociera do pierwszej miejscowości Sao Domingos. Tam Tomasz Jakimiak natyka się na pomarańczowego busa z tablicami rejestracyjnymi OK pochodzącymi prosto z Kędzierzyna-Koźla.

- Tysiące kilometrów, do Polski jest jakieś 9-10 godzin lotu samolotem. Patrzcie na to. Idziemy do mercedesa benza. Proszę spojrzeć na rejestrację. Nie wiem skąd jest OK, ale mamy tu polską rejestrację. Czujecie to? – opowiada na filmie.