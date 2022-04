Znasz biedronkę azjatycką lub gliniarza naściennego? Kiedyś w tropikach, dziś w Polsce. Te owady przywędrowały do nas z innych kontynentów

Ile owadów jest w Polsce? Najwięcej chrząszczy i muchówek

W Polsce żyje ponad 30 tys. różnych owadów. Niektóre budzą nasz lęk samym wyglądem, ale okazuje się, że są niegroźne. Z kolei te wzbudzające sympatię mogą poważnie zaszkodzić człowiekowi. Warto wspomnieć, że liczba ta powiększa się i będzie powiększać o gatunki przybywające do nas z innych krajów, także tych egzotycznych.

Zmiana klimatu sprzyja przemieszczaniu się egzotycznych owadów

Egzotyczne owady najczęściej przybywają do Polski z Azji lub Ameryki. Ocieplenie klimatu sprawia, że potrafią się przystosować do życia na odległym terenie, nawet w umiarkowanej strefie. Najczęściej słyszy się o biedronkach azjatyckich oraz ćmach bukszpanowych. Co jeszcze lata lub spaceruje po polskich ulicach?