Znowu to zrobili! 70 morsów weszło do lodowatej wody na kąpielisku Bolko w Opolu [ZDJĘCIA]

Morsy zgodnie przyznają, że zanurzenie się w lodowatej wodzie, nawet na kilkadziesiąt sekund, powoduje wyrzut endorfin i poprawę humoru na wiele godzin!

Najtrudniej jednak się przełamać, ale gdy już się to zrobi, to zimna woda nie stanowi już przeszkody.

- Takie zimne kąpiele są naprawdę wyjątkowe. Trzeba mieć trochę samozaparcia, ale gdy już się raz wejdzie i poczuje się wystrzał endorfin, czyli hormonu szczęścia, to człowiek chce tu przychodzić regularnie. To już mój szósty sezon na Bolko – mówiła chwilę przed wejściem do wody Karolina.