Zobacz listę lokali wyborczych w Prószkowie. Tu zagłosujesz w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Jaki jest podział na okręgi w wyborach europejskich 2024

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, które swym obszarem obejmują całe województwa. Niektóre z nich są jednak połączone we wspólne okręgi. Należą do nich: podlaskie i warmińsko-mazurskie, małopolskie i świętokrzyskie, dolnośląskie i opolskie, lubuskie i zachodniopomorskie. Wyjątkiem jest województwo mazowieckie, które zostało podzielone na dwa odrębne okręgi. Większość państw nie stosuje podziału na wewnętrzne okręgi wyborcze, taki system jest obecny jedynie w Polsce, Belgii, Irlandii i Włoszech.

Lista lokali wyborczych w Prószkowie

Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie

Publiczna Szkoła Podstawowa

Sala Gminnego Zarządu TSKN

Sala przy stacji Caritas

Salka parafialna

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Pisarzy Śląskich w Złotnikach

Świetlica Wiejska

Świetlica Wiejska w Folwarku

Świetlica Wiejska w Górkach

Świetlica Wiejska w Jaśkowicach

Świetlica Wiejska w Nowej Kuźni

Świetlica Wiejska w Zimnicach Małych

Świetlica Wiejska w Źlinicach

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Co to jest Parlament Europejski?

Parlament Europejski to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie ustawodawcze. Co pięć lat w krajach UE organizowane są wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.