Zobacz niezwykłe zdjęcia Warszawy sprzed 100 lat. Zrobili je z samolotu polscy żołnierze. Kolekcję posiada mieszkaniec Olesna

Kolekcję unikatowych zdjęć Warszawy z początku lat dwudziestych XX wieku posiada Antoni Bojanowski z Olesna.

- Są to zdjęcia ze zbiorów rodzinnych, należące prawdopodobnie jeszcze do mojego dziadka - mówi Antoni Bojanowski, na co dzień pracownik Oleskiej Biblioteki Publicznej.