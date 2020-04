Zobacz statki, które nosiły nazwy opolskich miast i nie tylko. Jest wśród nich jedna tragiczna historia. Niezwykła galeria zdjęć

M/S "Kędzierzyn"

Wyprodukowany został w ówczesnej Stoczni im. Lenina w Gdańsku (Stocznia Gdańska). Z pochylni zjechał 29 sierpnia 1970 roku. -Masowiec był jedną z czterech jednostek zamówionych przez Polską Żeglugę Morską - tłumaczy Krzysztof Gogol z Polskiej Żeglugi Morskiej, która przez 20 lat była jego armatorem. - Bliźniakami "Kędzierzyna" były M/s "Tarnów M/s "Nowy Sącz" oraz "Eugenie Cotton".

Matką chrzestną statku została Maria Szypowska, pisarka mieszkająca w Warszawie. Zaraz po wojnie związana była z Kędzierzynem, napisała też książkę o mieście i zakładach chemicznych pt. "Wiadro pełne nieba".

M/S "Kędzierzyn" wszedł do służby 15 lutego 1971 roku. Jego macierzystym portem był Szczecin. Masowiec napędzany mazutem mógł przewieźć 5735 ton ładunku. W swoich ładowniach transportował głównie węgiel, zboże i siarkę. Pływał po Bałtyku, Morzu Północnym, Śródziemnym i Atlantyku - pod szyldem Polskiej Żeglugi Morskiej do 1990 roku. Wtedy był już w kiepskim stanie technicznym i polski armator przekazał go do spółki Met-Pol pod banderę liberyjską. Zmieniona została też nazwa na "Finestone". W 1992 roku został sprzedany na złom. Na żyletki pocięto ją w jednej z indyjskich stoczni.