Zobacz wulkan plujący lawą na żywo. Kamery internetowe pokazują erupcję live. Najpiękniejsze aktywne wulkany świata (wideo i zdjęcia)

Erupcja islandzkiego wulkanu Fagradalsfjall trwa nieustanie od 19 marca 2021 r. Dzięki kamerze internetowej nie trzeba wsiadać do samolotu, by podziwiać spływającą po zboczach wulkanu lawę. Zobacz przebudzony wulkan na własne oczy. W galerii znajdują się także inne nagrania najbardziej spektakularnych erupcji z całego świata. Przejdź do kolejnego slajdu, by je zobaczyć.

Fagradalsfjall, Islandia (11 czerwca 2021), Getty Images / Nataliia Gorsha