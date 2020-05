Zobacz zwycięzców castingu CH Turawa Park! Opolanie już po sesji zdjęciowej, efekty widać na ulicach miasta!

Zgłosiło się do niego 250 osób, a organizatorzy wybrali 10 laureatów, którzy wzięli udział w sesji zdjęciowej i już pojawiają się w materiałach promocyjnych przygotowywanych przez to opolskie centrum. Przyznano też dodatkową nagrodę pozaregulaminową.

Jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa SARS CoV-2, pod koniec lutego, Centrum Handlowe Turawa Park zaprosiło mieszkańców województwa do udziału w castingu do sesji zdjęciowej.

- „Był to dla mnie wyjątkowy, pełen emocji dzień, który dał mi wiarę we własne możliwości” - skomentowała 29-letnia Kasia, jedna z bohaterek sesji, która na casting trafiła poprzez Stowarzyszenie Triso.

- Przeprowadzona akcja to kolejny krok Centrum Handlowego Turawa Park, do tego, by dla swoich Klientów być miejscem wyjątkowym, obfitującym w atrakcje i niespodzianki – dla wszystkich, każdego dnia. „Mamy nadzieję, że już wkrótce będzie to ponownie możliwe! Tymczasem realizujemy kolejny wspólny projekt - kampanię społeczną Zachowaj zdrowy dystans, której celem jest przypomnienie o istocie pozytywnego myślenia - dodaje Agnieszka Pyzanowicz-Francke.