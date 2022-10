Zobaczcie, jak piękna jest Polska Złota Jesień w Górach Opawskich. W ten weekend koniecznie musicie się tam wybrać [Zdjęcia] Robert Lodziński

W ten weekend wróci do nas Polska Złota Jesień. O ile w sobotę (22 października) pogoda na południu regionu będzie przeważnie zachmurzona, to już w niedzielę przeważać ma słońce. To doskonały moment, by wybrać się na lekki spacer po górach. Zobaczcie, jak pięknie tej jesieni prezentuje się trasa z Jarnołtówka na Biskupią Kopę. Do zobaczenia na szlaku.