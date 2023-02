Zobaczcie najlepsze zdjęcia z tegorocznych opolskich studniówek. Maturzyści dali czadu! Oto nasze TOP 100 [ZDJĘCIA] Adrian Gajewski

Sezon studniówkowy 2023 już niemal za nami. Teraz maturzyści skupią się na nauce i przygotowaniach do majowych egzaminów. Na balach maturalnych w województwie opolskim w tym roku działo się bardzo wiele, a my na bieżąco Wam to wszystko relacjonowaliśmy na naszym portalu. Dziś podsumowujemy Wszystkie studniówki, przygotowaliśmy dla Was TOP 100 zdjęć!