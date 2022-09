Został miesiąc na wykorzystanie polskiego bonu turystycznego. Opolanie mają jeszcze do wydania na turystykę 10 mln zł

Jeśli chcesz skorzystać z wypoczynku rozliczając się bezgotówkowo bonem turystycznym to warto się pospieszyć. Za kilka tygodni może być za późno, bo program pod tytułem Polski Bon Turystyczny kończy się 30 września.

- Dotychczas rodzice z Opolszczyzny aktywowali niemal 80 tysięcy bonów z ponad 95 tysięcy przyznanych. Kwota zrealizowanych przez nich płatności w tej formie przekroczyła 58,5 milionów złotych. Liczba bonów, które opolscy rodzice i opiekunowie wykorzystali w stu procentach przekroczyła 54 tysiące, a liczba bonów wykorzystanych częściowo to niemal 41 tysięcy – mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w Opolu.

Na Opolszczyźnie płatność bonem przyjęło dotąd 315 podmiotów (najmniej ze wszystkich województw), a w Polsce około 31,5 tysiąca.

Wartość bonu (na jedno dziecko) to 500 zł, a w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością to kwota 1000 zł. Bo turystyczny przysługuje rodzicom, którzy mieli prawo do świadczenia wychowawczego 500+ w momencie wejścia w życie przepisów o bonie, a także jeśli nabyli do niego prawo między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. Niektórzy rodzice mogą skorzystać z bonu turystycznego, nawet jeśli złożyli wniosek o świadczenie wychowawcze po 31 grudnia 2021 roku. Chodzi o rodziców dzieci urodzonych w ubiegłym roku między 1 października a 31 grudnia, którzy wniosek o 500+ złożyli w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin.