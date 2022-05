Zostali zgładzeni na Opolszczyźnie. Rekonstrukcja historyczna defilady sprzed 76 lat. Żołnierze "Bartka" znów maszerowali

Projekt edukacyjny nosi nazwę „Śladami Bartka. Niepodległość odciśnięta w Beskidach”. Jego zadaniem jest przybliżać w atrakcyjny sposób historię zgrupowania partyzanckiego Narodowych Sił Zbrojnych dowodzonego przez kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek”.

Pierwsza z tablic stanęła w Wiśle-Czarne. Miejsce i czas nie były przypadkowe. To właśnie tutaj 3 maja 1946 roku odbyła się defilada żołnierzy kpt. Henryka Flamego. Wydarzenie to po 76 latach zostało zrekonstruowane. W czasie postępującej sowietyzacji Polski była to manifestacja siły niepodległościowego podziemia zbrojnego i ich przywiązania do niepodległej Polski.

Zamanifestujemy naszą wolę służenia ojczyźnie w dniu Święta Królowej Polski – przed wymarszem usłyszeli żołnierze z ust komendanta „Bartka”.