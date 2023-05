Zrób coś dla siebie i swojego zdrowia. Bądź z nami na evencie "Zabierz swoje serce na spacer”

Osoby, które chcą poznać skład swojego ciała, będą miały okazję skorzystać z analizy masy ciała. W trakcie wydarzenia będzie także serwowany zdrowy poczęstunek. W programie przewidziane są również konkursy z atrakcyjnymi nagrodami oraz konsultacje z trenerem personalnym Łukaszem Szczerbą, znanym jako Ten Typ Trener.

- Event „Zabierz swoje serce na spacer” to wyjątkowa okazja do połączenia przyjemnego z pożytecznym, czyli aktywności fizycznej i dbałości o swoje zdrowie. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tym wydarzeniu i dobrej zabawy – dodaje rzeczniczka opolskiego oddziału NFZ.