ZUS ma dobre wiadomości dla dorabiających emerytów i rencistów. Od 1 grudnia emeryci mogą dorobić więcej

W tym roku to już ostatnia zmiana w kryteriach dorabiania. Limity są ogłaszane cztery razy w roku, to jest: w marcu, w czerwcu, we wrześniu i w grudniu. Trwają trzy miesiące, więc te najnowsze będą obowiązywać do końca lutego 2023 r.

Szczególne znaczenie mają one dla osób, którym ZUS przyznał i wypłaca wcześniejszą emeryturę bądź rentę. Kluczowe są dwie kwoty. Po ich przekroczeniu ZUS może obniżyć lub zawiesić wypłacane świadczenie.