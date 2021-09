ZUS zwalnia ze składek. Kto może składać wnioski?

ZUS przypomina, że wnioski o zwolnienie można składać wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

- Właściciele sklepików szkolnych, którzy mieli przestój w prowadzeniu działalności i ponieśli straty z powodu pandemii, mogą liczyć na zwolnienie z opłacania składek za okres od listopada 2020 do marca 2021 roku, jednak najpóźniej do końca września powinni złożyć wniosek o zwolnienie – wyjaśnia Elżbieta Kaczorowska-Rams, zastępca dyrektora do spraw dochodów w opolskim oddziale ZUS, i dodaje: - warunkiem uzyskania ulgi jest między innymi dokument wystawiony przez dyrektora placówki potwierdzający, że przedsiębiorca był związany z placówką umową najmu przez okres co najmniej 14 dni w miesiącu, o który wnioskuje i złożenie we wniosku oświadczenia potwierdzającego spadek przychodu o co najmniej 40 procent w tych miesiącach, za które ubiegają się o zwolnienie. Spadek przychodu należy porównać do przychodu z września z 2019 roku lub września 2020 roku.