Żużel. W Kolejarzu Opole są gotowi, by jechać od lata

- Decyzję o rozpoczęciu wtedy ligowej rywalizacji podjęły jednogłośnie podczas wideokonferencji wszystkie drużyny - mówi Dziemba. - Zarówno nam, jak i przedstawicielom innych ekip zależało na tym, by rozgrywki ruszyły jak najpóźniej. Wszystko dlatego, by możliwie maksymalnie zwiększyć szansę jazdy z kibicami na trybunach. Jeżeli jednak nie będzie to możliwe, dostosujemy się do wytycznych i po prostu będziemy toczyć rywalizację bez publiczności.

Obok Kolejarza, skład 2 ligi współtworzą obecnie PSŻ Poznań, Wilki Krosno, Kolejarz Rawicz, RzTŻ Rzeszów oraz niemiecka ekipa Wolfe Wittstock. Udział w rozgrywkach tej ostatniej stoi jednak pod sporym znakiem zapytania.