Żużlowcy ścigali się na lodzie dla 3-letniego Piotrusia

Wśród Polaków wystąpili ojciec z synem. Wojciech Lisiecki do niedawna ścigał się na tradycyjnych torach, a teraz skupia się głównie na wyścigach na lodzie. Pasją zaraził swojego tatę Romualda, który startuje okazyjnie w tego typu zawodach. Obaj spisali się bardzo dobrze, Lisiecki junior nie miał sobie równych, a jego ojciec popisywał się mijankami. Przed publicznością pokazał się również rodowity opolanin Marcin Sekula. Spotkanie zakończyło się zdecydowanym zwycięstwem Polski 32:16.

Żużlowa gala, z której dochód przeznaczany jest na cele charytatywne, stała się w Opolu tradycją. Tym razem jej głównym punktem był międzypaństwowy mecz pomiędzy Polską a Czechami, w którym udział wzięli obecni i byli żużlowcy. Ci bardziej znani, w przeciwieństwie do początkowych edycji, w takich imprezach uczestniczą już niechętnie, głównie z obawy przed kontuzjami.

O mistrzostwo Polski w miniżużlu na lodzie walczyli młodzi zawodnicy. Nie brakowało tu zaciętych bojów, upadków, a najlepszy okazał się Antoni Kawczyński z Wybrzeża Gdańsk, który doznał tylko jednej porażki.

To jednak nie wyniki były najważniejsze. Jak zawsze liczyło się przede wszystkim to, by pomóc potrzebującym. Dochód z gali będzie przeznaczony na leczenie Piotrusia Świerca, podopiecznego Fundacji im. Julii Bonk, cierpiącego na dziecięce porażenie mózgowe i niedowład kończynowy. Piotruś wraz z rodzicami pojawił się w Toropolu.

- Z całego serca dziękujemy organizatorom za to, że nas zauważyli i wsparli - powiedziała mama Piotrusia.

Gala była połączona z prezentacją Kolejarza Opole. Nasz drugoligowiec jest zaliczany do grona faworytów rozgrywek. Fani mieli okazję do zebrania autografów od niemal każdego zawodnika; zabrakło jedynie młodzieżowca Jakuba Osyczki, który miał bal maturalny, oraz Duńczyka Rene Bacha, który przebywał na nartach. Zameldowali się za to wszyscy inni, łącznie z obcokrajowcami oraz Damianem Pawliczakiem i Mateuszem Tonderem, którzy są związani kontraktem z Falubazem Zielona Góra, a opolski klub będą reprezentować jako „goście”.