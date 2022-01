Zwierzęta domowe w porze nocnej należy trzymać w zamknięciu, także psy

- Niedawno zrobione zdjęcie samotnego wilka przekazał nam jeden z myśliwych – mówi Jacek Boczar, rzecznik Nadleśnictwa Opole. - Wcześniej trafiło do nas nagranie, na którym widać jak samotny wilk przebiega przez drogę krajową nr 94 w rejonie wsi Walidrogi. Widziało go też kilka osób w lesie i na łąkach w tej okolicy. Nie mamy pewności, ale to prawdopodobnie ten sam osobnik.

W tym rejonie nikt nie zgłaszał ostatnio żadnych szkód gospodarczych, które mogły być spowodowane przez wilka. Samotnik trzyma się więc na dystans, nie podchodzi do osiedli ludzkich. Łatwiej jest trafić na jego ślady czy odchody, zwłaszcza w zimie, na świeżym śniegu.

- W tej okolicy nie hoduje się raczej zwierząt gospodarczych na otwartym powietrzu. Wilk ma zresztą bardzo dużo pożywienia w lesie, żyje tam wystarczająco dużo saren i jeleni – mówi dalej Jacek Boczar. – Zdecydowaliśmy się ujawnić publicznie najnowsze zdjęcie wilka, żeby uprzedzić i uspokoić miejscową ludność. Wilki nie stanowią realnego zagrożenia dla ludzi, bardzo trudno je nawet zobaczyć. Musimy się jednak przyzwyczaić do tego, że żyją za płotem. Dla nas, leśników, to bardzo dobra wiadomość.