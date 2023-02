"Życie religijne podczas Powstania Warszawskiego". Zaproszenie na trzy spotkania autorskie z Marceliną Koprowską

Książka Marceliny Koprowskiej jest pracą ważną i pożyteczną. Jest to pierwsze kompleksowe opisanie życia religijnego podczas Powstania Warszawskiego. Autorka zmierzyła się z trudną do analizy materią i wywiązała się z przedstawionych sobie założeń bardzo dobrze. (…) Należy Autorkę pochwalić za to, że nie skupiła się tylko na działalności duchownych i wiernych Kościoła katolickiego, ale także sięgnęła do aktywności przedstawicieli wyznań reformowanych i prawosławia. Nowością jest też ustalenie topografii mszy i nabożeństw w powstańczej Warszawie.

(Fragment recenzji dr. Karola Mazura, Muzem Powstania Warszawskiego)