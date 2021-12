Życzenia ordynariusza opolskiego dla Czytelników nto. Biskup Andrzej Czaja: Niech Boże Narodzenie przyniesie nadzieję

Święta Bożego Narodzenia to święta wielkiej tajemnicy, a równocześnie święta błysku wielkiego światła. Tajemnica ta jest już wyrażona przez samą nazwę. Bóg przecież nie ma początku ani końca. Stworzył wszystko. A słyszymy o jego narodzinach. Tajemnica nie do ogarnięcia, nie do pojęcia. Jest ona równocześnie zwiastunem jakże radosnej nowiny. Skoro Bóg przyszedł na świat w Betlejem, zamieszkał pośród nas, to jest z nami. Jakaż wspaniała to prawda, że Bóg jest Emmanuelem.

Tym trzeba się przez te święta rozradować. Niech ta prawda nas poruszy do głębi jestestwa. Chciejmy z tej prawdy skorzystać, bo bardzo tego potrzebujemy. W naszej codzienności jest tyle lęków, obaw, różnych trudności.

Jak z wiarą się na nowo ową prawdę o Bożym Narodzeniu odczyta i uświadomi sobie, że Bóg nas kocha i jest z nami, rodzi się pokój. Słowa anielskiego zwiastowania pasterzom: “Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”, stają się jeszcze bardziej czytelne. Śpiewajmy o tym, że Jezus zstąpił z nieba na ziemię aby nas zbawić. Ale i o tym, że On pokój nam przynosi.