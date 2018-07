Ed Sheeran zawita do Warszawy na, uwaga, aż dwa koncerty! Odbędą się one dzień po dniu 11 oraz 12 sierpnia. Występ brytyjskiego muzyka będzie jednym z największych wydarzeń muzycznych tego roku w Polsce. Szczegóły w artykule poniżej.

Ed Sheeran to obecnie jeden z najpopularniejszych wokalistów na świecie. 27-letni brytyjski piosenkarz odnosi spektakularne sukcesy w branży muzycznej. Ed Sheeran już niedługo dwukrotnie wystąpi w Warszawie. Oba koncerty odbędą się na PGE Narodowym pierwszy 11, a drugi 12 sierpnia Zapowiadane koncerty budzą ogromne zainteresowanie publiczności – chętnych, by usłyszeć Sheeran'a na żywo jest więcej, niż dostępnych biletów. Sheeran występował kiedyś w Warszawie – było to 3 lata temu i już wtedy bilety wyprzedały się w tydzień. Tegoroczny koncert będzie promować najnowsze wydawnictwo artysty pod tytułem "Divide". Ceny biletów na to wydarzenie wahały się od 269 do 400 złotych, jednak nie są już dostępne w oficjalnej dystrybucji.