To będą wyjątkowe obchody święta Konstytucji 3 Maja. W Opolu będzie się sporo działo

2 maja mieszkańcy i goście zaproszeni są na uroczystość święta flagi pod Pomnik Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego oraz na Górę Świętej Anny, by uczcić rocznicę wybuchu III powstania śląskiego.

- To święto pracy, ale również kulminacja naszych całorocznych obchodów województwa opolskiego – mówi Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa.

Początek majowych świąt rozpocznie się już 1 maja, kiedy to region świętować będzie dwudziestolecie obecności Polski w Unii Europejskiej.

Przez cały dzień w Opolu będzie się sporo działo

Wszystko to jednak to tylko preludium do głównego wydarzenia, które odbędzie się 3 maja. Wojewoda Jurek szczegółowo opisuje plan uroczystości z okazji 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.