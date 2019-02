Remont przejazdu kolejowego na ul. Częstochowskiej w Opolu odwołano. Komunikacja zastępcza została

- Nie mogę tego pojąć, kolej wprowadza autobusową komunikacje zastępczą na linii, która jest w pełni przejezdna, gdzie tu logika? - pyta Andrzej Madera z Opola, który w tej sprawie zadzwonił do nto. - Przecież jazda autobusem jest dłuższa i mniej wygodna niż pociągiem.

To prawda. PKP Polskie Linie Kolejowe już jakiś czas temu zapowiadały remont przejazdu na ul. Częstochowskiej w Opolu, na linii kolejowej Opole - Kluczbork. Prace miały ruszyć w poniedziałek, a przejazd miał być zamknięty dla ruchu samochodów i pociągów.

W związku z tym Przewozy Regionalne już w tzw. zamknięciowym rozkładzie jazdy, który wszedł w życie 21 października, ustaliły, że na trasie Opole - Kluczbork zostanie wprowadzona autobusowa komunikacja zastępcza obowiązująca od 5 do 9 listopada (remont przejazdu na Częstochowskiej) i od 12 do 16 listopada (remont na Tysiąclecia).

- Jednak w środę po południu otrzymaliśmy informację, że przejazd nie będzie remontowany - mówi Ireneusz Cieślik z opolskich Przewozów Regionalnych. - Z dnia na dzień nie mogliśmy wrócić do wożenia ludzi szynobusami, do tego w czwartek wypadł 1 listopada czyli święto, zaraz po nim weekend. Obowiązują nas procedury, musielibyśmy powiadomić o tym pasażerów. Nie było na to czasu.

Podobna sytuacja miała miejsce w ubiegłym miesiącu. Zapowiadana na okres od 22 do 26 października autobusowa komunikacja zastępcza na tej linii również została odwołana (miał być remontowany przejazd w Osowcu).

- Ale w tym przypadku dowiedzieliśmy się o tym o ponad tydzień wcześniej, więc mieliśmy czas na działanie - mówi Ireneusz Cieślik.

Jak poinformowano nas w PKP PLK, przebudowa przejazdów została przesunięta na przyszły rok, bo wykonawca nie uzyskał wszystkich niezbędnych zezwoleń.

PKP Polskie Linie Kolejowe zamierzają zmodernizować na Opolszczyźnie (prace już ruszyły) 14 przejazdów drogowo-kolejowych. Wartość inwestycji to około 23 mln zł.

Na linii Opole Kluczbork przejazdy mają być przebudowane w Opolu, Osowcu Śląskim, natomiast Kałach zostały wykonane. Kolejne roboty zaplanowano m.in. w Grodkowie, Pakosławicach, Chróścinie i Olszance na linii Nysa – Brzeg oraz w Rudnikach na linii Herby Nowe - Oleśnica.

Przebudowa obejmie wymianę torów, nawierzchni drogowej oraz wymianę istniejących i zabudowę dodatkowych urządzeń przejazdowych. Natomiast w ramach rewitalizacji dwóch tras kolejowych w regionie przebudowanych zostanie 27 przejazdów na linii Opole - Kędzierzyn-Koźle i 59 kolejnych na linii Opole – Nysa.

OPOLSKIE INFO - 2.11.2018