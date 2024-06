150 wiatraków chce postawić na południowo-wschodniej Opolszczyźnie warszawska firma energetyczna

Warszawska firma Energia Przykona złożyła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu wnioski o decyzje środowiskowe dla kilkunastu farm wiatrowych. Wszystkie procedury są rozpoczęte, na obecnym etapie Wody Polskie i Sanepid przygotowują swoje opinie, czy konieczne jest przygotowanie przez inwestora raportu oddziaływania farm na środowisko. Mieszkańcy mogą się zapoznawać z kartami informacyjnymi inwestycji w siedzibie RDOŚ.

Energia Przykona to duża firma w branży Odnawialnych Źródeł Energii. W 2020 roku uruchomiła farmę wiatrową (9 turbin) koło miejscowości Przykona na Wielkopolsce, na zrekultywowanych terenach odkrywkowej kopalni węgla brunatnego. Według informacji ze strony internetowej spółki, projekt z Opolszczyzny, to obecnie największy w Polsce projekt wiatrowy obejmujący 8 gmin. Turbiny mają mieć wysokość 190 - 210 metrów z rotorem i pojedynczą moc od 2,5 do 5 megawatów. Łączna moc maksymalna całości to 711 MW.