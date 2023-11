24 godziny dla Miłosza Paździerskiego. Akcja charytatywna opolskich barberów. Będą przez całą dobę ciąć i golić. Dochód pójdzie na leczenie

Akcja charytatywna, zatytułowana „24 godziny dla Miłosza", ma przyciągnąć uwagę mieszkańców Opola i okolic oraz mobilizować do wsparcia tej sprawy. W trakcie tej akcji zaplanowanej na 4 i 5 listopada (sobota-niedziela), barberzy będą przez pełne 24 godziny strzyc i golić klientów, a cały dochód uzyskany podczas tego wydarzenia zostanie przekazany na leczenie Miłosza.

Liczy się każda złotówka

Michał Jachwak, jeden z barberów zaangażowanych w pomoc, podkreślił, że celem akcji jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na fakt, że każda chwila życia ma ogromne znaczenie.

Michał Jachwak zachęca także osoby, które nie będą w stanie uczestniczyć w akcji bezpośrednio, do przekazania choćby symbolicznej kwoty na stronie internetowej zbiórki. Opisując Miłosza, podkreślił jego pozytywne podejście do życia, otwartość i gotowość do współpracy.

Związek, jaki zawiązał się między Miłoszem a barberami, przerósł ramy typowej relacji klient - fryzjer, stając się prawdziwą przyjaźnią.