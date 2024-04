Spleśniałe jedzenie i nieznośnie swędząca skóra. Życie tego owczarka było wielką udręką

Dla odebranej właścicielowi suczki całym światem do niedawna był niewielkich rozmiarów kojec. Zwierzę, gdy dotarli do niego wolontariusze, było w opłakany stanie. Miało suchą, zmacerowaną skórę, która powodowała niewyobrażalny ból i swędzenie.

- Właściciel oświadczył, że u weterynarza nie był, bo zaczął sam dawać jej witaminy i jest lepiej. A tymczasem obok kojca stały spleśniałe zlewki - relacjonują wstrząśnięci działacze organizacji prozwierzęcej. - Smutne jest to, że tyle lat musiała czekać na to, aby poczuć, jak to jest być dla kogoś ważnym, a nie tylko żywym alarmem. Obiecujemy, że Nelly już nie będzie cierpiała. Została zabrana w trybie natychmiastowym z tego okropnego miejsca.