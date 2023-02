60. KFPP w Opolu. Ruszyły zapisy na opolskie eliminacje do koncertu debiutów

Rejestracja prowadzona jest poprzez stronę internetową Narodowego Centrum Polskiej Piosenki. Do eliminacji przystąpić może dowolny solista, zespół lub chór, który nie wydał w czasie swojej działalności więcej niż jednej płyty. Do konkursu nie mogą przystąpić też ci, którzy już we wcześniejszych latach wystąpili w koncercie debiutów. Wszyscy ze zgłoszonych wykonawców muszą mieć ukończone 16 lat.

Grupa, która chce podjąć próbę występu w opolskim amfiteatrze, musi przesłać organizatorom maksymalnie 3-minutowe nagranie z piosenką swojego autorstwa. Utwór ten musi być wykonywany w języku polskim i nie być nigdy wcześniej opublikowany.

Termin zgłaszania swoich kandydatur mija 31 marca, a zwycięzców eliminacji poznamy 14 kwietnia. Równolegle do opolskich kwalifikacji na stronie internetowej Telewizji Polskiej prowadzone są też eliminacje ogólnopolskie. Najlepsze zespoły zostaną uprawnione do występu w koncercie i konkursie debiutów na jubileuszowym 60. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki.