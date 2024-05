Dwie Opolanki wystąpią w finale Miss Polski 2024. Koronę najpiękniejszej Polce przekaże Angelika Jurkowaniec z Namysłowa

Rozstrzygnięty został półfinał konkursu piękności Miss Polski 2024

- Teraz na dziewczyny czekają dwa zgrupowania w Małopolsce, na których będą przygotowywać się do gali. Pierwsze zgrupowanie już 10 czerwca – zapowiada Dominika Staniaszek, rzecznik prasowy konkursu Miss Polski. Jubileuszowa 35. gala finałowa konkursu Miss Polski 2024 odbędzie się 5 lipca w Nowym Sączu, podczas trzydniowego Festiwalu Piękna.

Podczas gali półfinałowej kandydatki zaprezentowały się w m.in. w sukniach zaprojektowanych przez Izabelę Janachowską. Po pokazie kandydatki do tytułu najpiękniejszej Polki Anno Domini 2024 wzięły udział w bankiecie w Hotelu Kolumna Park.

W półfinale o awans do ścisłego finału rywalizowało 59 najpiękniejszych kobiet w Polsce. Spośród nich wybrane zostały 32 finalistki.

Wśród finalistek Miss Polski 2024 są dwie przedstawicielki Opolszczyzny:

- Moja przygoda z konkursem Miss Polski zakończyła się na etapie półfinału. Gratuluję i trzymam kciuki za wszystkie finalistki - mówi Julia Marciniszyn. - Dziękuje bardzo wszystkim za wsparcie, wiadomości i trzymane kciuki. Do zobaczenia za rok!

Do półfinału dotarła także najmłodsza z opolskich kandydatek: 20-letnia Julia Marciniszyn z Woskowic Górnych.

- Już oficjalnie jestem finalistką Miss Polski 2024! - cieszy się Alicja Grzejszczak. - Dziękuję wszystkim za miłe wiadomości, ściskam i całuję was! Widzimy się na gali finałowej 5 lipca. Transmisja będzie w Polsacie.

Wybrano półfinalistki Miss Polska 2024., czyli jednego z najbardziej prestiżowych konkursów miss w Polsce. W gronie półfinalistek są aż 3 Opolanki. Mamy nadzieję, że to właśnie jednej z nich koronę…

Kim są finalistki Miss Polski 2024 z Opolszczyzny

22-letnia Alicja Grzejszczak pochodzi z Krapkowic , ale na co dzień mieszka w Kielcach. Studiuje psychologię na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

25-letnia Sylwia Kowcuń pochodzi z Opola , ale na co dzień pracująca w Warszawie. Ukończyła studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, co pozwoliło jej rozwinąć skrzydła w dziedzinie Public Relations. Współtworzy też start-up medyczny. Pasjonuje się językiem francuskim, który towarzyszy jej już od czasów gimnazjalnych.

Sylwia Kowcuń jest miłośniczką podróżowania i górskich wędrówek po szwajcarskich szlakach. Uwielbia tańczyć zumbę i jest certyfikowaną instruktorką tego tańca. Swoją taneczną podróż rozpoczęła w Opolu, gdzie prowadziła grupę taneczną.

- Kieruje się zasadą, że nasze nastawienie i perspektywa na życie znajdują odzwierciedlenie w naszej codzienności - dodaje Sylwia Kowcuń.

Co ciekawe, inspirację Alicji Grzeszczak do zgłoszenia się do konkursu miss była Malwina Ratajczak, Miss Polonia 2005, pochodząca właśnie z Krapkowic.